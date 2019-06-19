Пока вы не уснули: Часть россиян осталась без пенсий 

Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США
Doug Kanter / Bloomberg via Getty Images
Новый виток торгового конфликта США и Китая, который активно набирает обороты с начала мая, уже в терминальной стадии: Вашингтон готов обложить пошлинами вообще все товары из КНР, а Пекин достал из рукава туза и, пользуясь своим положением монополиста, пригрозил ограничить поставки в Америку редкоземельных металлов — полезных ископаемых, без которых невозможно делать ни мобильные телефоны, ни реактивные двигатели. Особенно такой запрет ударит по только набирающей обороты индустрии электромобилей и гибридного транспорта, в которых редкие металлы используются в двигателях и батареях.
Зеленского осудили за сексизм
Бренд Украины — не местные женщины, как считает президент Владимир Зеленский, а сексизм, заявила в своем фейсбуке предправления центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
ВСУ нанесли массированный удар по Донецку
Украинские войска нанесли массированный удар по Донецку, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Об этом сообщает Рамблер.
Часть россиян осталась без пенсий
Российские авиадиспетчеры не получают пенсии, сообщает «Коммерсант». Осенью 2017 года было назначено новое руководство негосударственного пенсионного фонда авиадиспетчеров «Авиаполис». Прежнее было уволено за то, что не сумело наладить «системный качественный и количественный анализ оценки кредитных рисков при размещении пенсионных резервов».
ЕГЭ не будет прежним: как изменятся госэкзамены
Задания для ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными с помощью их перевода в компьютерную форму. Система будет генерировать контрольно-измерительные материалы для каждого школьника. Соответствующую реформу готовят в правительстве РФ. Тем не менее конкретные сроки реализации изменений пока неизвестны. На данный момент ответы на тестовую часть экзамена проверяет компьютер, а сочинения и иные ответы — эксперты.
Проблемных ипотечников освободят от налогов
Госдума в среду, 19 июня, приняла в окончательном третьем чтении закон об освобождении россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и оформивших «ипотечные каникулы», от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Медведев подписал постановление по тарифам ЖКХ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное увеличение цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом он сообщил в ходе проходящего в среду, 19 июня, совещания о достижении национальных целей развития России в экономике и жилищном секторе.
Россиян захотели застраховать от невыплаты зарплаты
Депутаты Госдумы предложили обязать российские компании страховаться от невыплаты своим сотрудникам зарплаты в связи с объявленным банкротством, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». При этом дополнительных затрат от отечественных предпринимателей нововведение не потребует.
Для водителей без ОСАГО придумали жесткое наказание
В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий наказание за повторную езду без ОСАГО: нарушителей предлагают штрафовать на пять тысяч рублей или лишать прав. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
Найден мертвым депутат Рады
Strana.ua
О смерти координатора группы "Информационное сопротивление", народного депутата фракции "Народный фронт" Дмитрия Тымчука со ссылкой на информированные источники сообщило сегодня агентство "Интерфакс-Украина".