Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса

Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что Киев не снимет экономическую блокаду с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по внедрению торговых ограничений по отношению к республикам», — процитировала слова экс-президента Олифер.

По ее словам, на заседании контактной группы 19 июня стороны обсудили гуманитарные и социально-экономические вопросы взаимодействия Украины и Донбасса. В частности, речь шла об обмене пленными, водоснабжении мирных жителей, а также разминировании прифронтовых территорий. Также украинская сторона отметила недопустимость выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса.

«Такие действия блокируют Минский процесс и угрожают дальнейшему процессу мирного урегулирования», — добавила пресс-секретарь.

В начале июня Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДНР и ЛНР. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс на Украине. Так, экс-президент страны Петр Порошенко заявил, что подобное развитие событий — это реализация российского сценария в регионе, и счел его предательством национальных интересов Украины.