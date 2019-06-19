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Украина назвала условие снятия блокады с Донбасса 

Lenta.ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Ministry of Defense of Ukraine
Бывший президент Украины и официальный представитель страны в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма заявил, что Киев не снимет экономическую блокаду с самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) до возвращения расположенных там активов в украинское правовое поле. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.
«Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета национальной безопасности и обороны Украины по внедрению торговых ограничений по отношению к республикам», — процитировала слова экс-президента Олифер.
По ее словам, на заседании контактной группы 19 июня стороны обсудили гуманитарные и социально-экономические вопросы взаимодействия Украины и Донбасса. В частности, речь шла об обмене пленными, водоснабжении мирных жителей, а также разминировании прифронтовых территорий. Также украинская сторона отметила недопустимость выдачи российских паспортов жителям республик Донбасса.
«Такие действия блокируют Минский процесс и угрожают дальнейшему процессу мирного урегулирования», — добавила пресс-секретарь.
В начале июня Кучма предложил снять экономическую блокаду с ДНР и ЛНР. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс на Украине. Так, экс-президент страны Петр Порошенко заявил, что подобное развитие событий — это реализация российского сценария в регионе, и счел его предательством национальных интересов Украины.
18 июня сообщалось, что компания «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. В частности, Киев намерен снять запрет на поставки угля, железной руды и черных металлов из самопровозглашенных республик.
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В мире , Украина , Леонид Кучма , Петр Порошенко , Укрзализныця , Киев
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