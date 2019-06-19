В Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель

«Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику», — сказала она.

В кабмине добавили, что поездки канцлера в Гослар и Дрезден проходят согласно расписанию.

Ранее Зеленского, стоявшего рядом с Меркель, осудили за равнодушие. Журналистка Ольга Скабеева отметила, что президент должен был помочь канцлеру отойти в тень и предложить воды.

Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке во время ожидания гимнов Германии и Украины. В какой-то момент политика сильно затрясло, она попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук. Позже Меркель пояснила, что такое состояние было следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды ей стало лучше.