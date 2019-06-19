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В Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: EPA
Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя прекрасно, несмотря на то, что накануне, 18 июня, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским не могла сдержать сильную дрожь. Об этом РИА Новости сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.
«Меркель чувствует себя прекрасно, рада участвовать в мероприятиях, запланированных по графику», — сказала она.
В кабмине добавили, что поездки канцлера в Гослар и Дрезден проходят согласно расписанию.
Ранее Зеленского, стоявшего рядом с Меркель, осудили за равнодушие. Журналистка Ольга Скабеева отметила, что президент должен был помочь канцлеру отойти в тень и предложить воды.
Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке во время ожидания гимнов Германии и Украины. В какой-то момент политика сильно затрясло, она попыталась унять дрожь и активно меняла положение рук. Позже Меркель пояснила, что такое состояние было следствием сильного обезвоживания, и после нескольких стаканов воды ей стало лучше.
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Комментарии
В мире , Европа , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Ольга Скабеева , Германия
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