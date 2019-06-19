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Стало известно о продлении санкций ЕС против России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 52 минуты назад
Фото: EPA
Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита 20 июня должны будут подтвердить продление санкций против России, об этом сообщил источник в СМИ.
В ходе саммита также будут обсуждаться последние события на востоке Украины и в Азовском море, добавил собеседник ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявят на саммите об имплементации Минских соглашений, достигнутых на переговорах в Нормандском формате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ к саммиту.
Ранее в июне сообщалось, что Евросоюз планирует ввести против Москвы новые санкции из-за якобы непрекращающегося российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.
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В мире , Европа , Политика , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , ЕС , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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