Стало известно о продлении санкций ЕС против России

Лидеры стран Евросоюза в ходе саммита 20 июня должны будут подтвердить продление санкций против России , об этом сообщил источник в СМИ.

В ходе саммита также будут обсуждаться последние события на востоке Украины и в Азовском море, добавил собеседник ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявят на саммите об имплементации Минских соглашений, достигнутых на переговорах в Нормандском формате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ к саммиту.

Ранее в июне сообщалось, что Евросоюз планирует ввести против Москвы новые санкции из-за якобы непрекращающегося российского вмешательства в ситуацию на востоке Украины.