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Зеленский может обменять Крым на Донбасс 

Рамблер + ещё 5 8 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский может «разменять» Крым на Донбасс, заявил «Главкому» его предшественник Петр Порошенко.
По его мнению, то, что новая украинская власть может «разменять» Крым на решение ситуации в Донбассе, то есть признать полуостров территорией России в обмен на ее невмешательство в конфликт, очевидно.
«Может, но сразу же перестанет быть властью», — отметил Порошенко.
При этом бывший президент Украины уверен, что «размен» Крыма на Донбасс будет очень опасен в первую очередь для рядовых украинцев, а их судьба интересует Петра Порошенко гораздо сильнее судьбы новой власти.
В апреле Порошенко набрал почти втрое меньше голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины, чем Зеленский (24,45% против 73,22%).
Во время избирательной кампании и после ее окончания Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что не признает Крым российским. В последний раз — два дня назад в беседе с Bild: по словам президента Украины, первое, что он сказал бы российскому коллеге Владимиру Путину, если бы встретился с ним, стала бы фраза «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Комментарии1
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Bild , Республика Крым
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