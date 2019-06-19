Зеленский может обменять Крым на Донбасс 

Президент Украины Владимир Зеленский может «разменять» Крым на Донбасс, заявил «Главкому» его предшественник Петр Порошенко.
По его мнению, то, что новая украинская власть может «разменять» Крым на решение ситуации в Донбассе, то есть признать полуостров территорией России в обмен на ее невмешательство в конфликт, очевидно.
«Может, но сразу же перестанет быть властью», — отметил Порошенко.
При этом бывший президент Украины уверен, что «размен» Крыма на Донбасс будет очень опасен в первую очередь для рядовых украинцев, а их судьба интересует Петра Порошенко гораздо сильнее судьбы новой власти.
В апреле Порошенко набрал почти втрое меньше голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины, чем Зеленский (24,45% против 73,22%).
Во время избирательной кампании и после ее окончания Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что не признает Крым российским. В последний раз — два дня назад в беседе с Bild: по словам президента Украины, первое, что он сказал бы российскому коллеге Владимиру Путину, если бы встретился с ним, стала бы фраза «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».