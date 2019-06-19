Зеленский может обменять Крым на Донбасс

По его мнению, то, что новая украинская власть может «разменять» Крым на решение ситуации в Донбассе, то есть признать полуостров территорией России в обмен на ее невмешательство в конфликт, очевидно.

«Может, но сразу же перестанет быть властью», — отметил Порошенко.

При этом бывший президент Украины уверен, что «размен» Крыма на Донбасс будет очень опасен в первую очередь для рядовых украинцев, а их судьба интересует Петра Порошенко гораздо сильнее судьбы новой власти.

В апреле Порошенко набрал почти втрое меньше голосов избирателей во втором туре выборов президента Украины, чем Зеленский (24,45% против 73,22%).