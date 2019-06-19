Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Daily Mail бьёт тревогу: азиатские шершни-убийцы угрожают британскому мёду и британцам 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Великобритания может столкнуться с нашествием смертоносных тропических шершней Vespa velutina, пишет Daily Mail. Эти насекомые-убийцы представляют опасность не только для человека, но и для животного мира, в частности, медоносных пчёл.
Британии грозит нашествие смертоносных азиатских шершней Vespa velutina, один укус которых может убить человека, пишет Daily Mail. После того как эти «насекомые-убийцы» были замечены в больших количествах на острове Джерси (Нормандские острова), всё чаще звучат опасения, что они, возможно, направляются в Великобританию.
Эксперты заявляют, что установившаяся недавно влажная погода может привести к резкому росту численности шершней, поскольку подобные погодные условия являются идеальными для размножения этого вида.
Если человек, ужаленный шершнем, страдает от аллергии на яд этих насекомых, то у него может начаться анафилактический шок, что в свою очередь может привести к летальному исходу, предупреждает издание.
В прошлом году в Великобритании азиатские шершни были замечены девять раз: по одной особи обнаружили в графствах Ланкашир, Суррей и городе Кингстон-апон-Халл, три — в графстве Корнуолл, две — в графстве Хэмпшир. И последний раз тропического шершня видели в октябре 2018 года в графстве Кент.
Азиатские шершни прибыли на европейский континент в 2014 году, попав во Францию с грузом керамики из Китая. Полагают, что из-за них уже погибли как минимум пять человек.
Насекомые распространяются очень быстро и, по последним данным с Нормандских островов, представляют всё более серьёзную угрозу для Великобритании, говорится в статье.
В частности, шершни представляют опасность для животного мира. Так, например, каждый из них способен убить и съесть до 50 пчёл в день. В целом рой шершней может за считанные часы уничтожить улей с 30 тыс. медоносных пчёл, указывает Daily Mail.
RT на русском: последние новости
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым В ДНР заявили о массированном ударе артиллерии ВСУ по западу Донецка Меркель почувствовала себя плохо перед встречей с Зеленским
Комментарии
В мире , Статьи , Daily Mail , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17790
«Вам будет стыдно»: Жириновский со скандалом покинул Думу142
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии30
Бойня в Москве: СК возбудил дело137
Зеленский может обменять Крым на Донбасс93
Видео
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
01:25
Найден мертвым депутат Рады
Происшествия В мире
00:26
На Западе оценили перехват Су-27 американского B-52
Оружие Армия
00:17
«Все в крови»: подробности массовой драки в Москве
Происшествия Криминал
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение