Daily Mail бьёт тревогу: азиатские шершни-убийцы угрожают британскому мёду и британцам

Великобритания может столкнуться с нашествием смертоносных тропических шершней Vespa velutina, пишет Daily Mail. Эти насекомые-убийцы представляют опасность не только для человека, но и для животного мира, в частности, медоносных пчёл.

Британии грозит нашествие смертоносных азиатских шершней Vespa velutina, один укус которых может убить человека, пишет Daily Mail. После того как эти «насекомые-убийцы» были замечены в больших количествах на острове Джерси (Нормандские острова), всё чаще звучат опасения, что они, возможно, направляются в Великобританию.

Эксперты заявляют, что установившаяся недавно влажная погода может привести к резкому росту численности шершней, поскольку подобные погодные условия являются идеальными для размножения этого вида.

Если человек, ужаленный шершнем, страдает от аллергии на яд этих насекомых, то у него может начаться анафилактический шок, что в свою очередь может привести к летальному исходу, предупреждает издание.

В прошлом году в Великобритании азиатские шершни были замечены девять раз: по одной особи обнаружили в графствах Ланкашир, Суррей и городе Кингстон-апон-Халл, три — в графстве Корнуолл, две — в графстве Хэмпшир. И последний раз тропического шершня видели в октябре 2018 года в графстве Кент.

Азиатские шершни прибыли на европейский континент в 2014 году, попав во Францию с грузом керамики из Китая. Полагают, что из-за них уже погибли как минимум пять человек.

Насекомые распространяются очень быстро и, по последним данным с Нормандских островов, представляют всё более серьёзную угрозу для Великобритании, говорится в статье.

В частности, шершни представляют опасность для животного мира. Так, например, каждый из них способен убить и съесть до 50 пчёл в день. В целом рой шершней может за считанные часы уничтожить улей с 30 тыс. медоносных пчёл, указывает Daily Mail.