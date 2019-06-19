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#янебренд: Зеленского осудили за сексизм 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бренд Украины — не местные женщины, как считает президент Владимир Зеленский, а сексизм, заявила в своем фейсбуке предправления центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик.
Два дня Зеленский упомянул красивых женщин в списке украинских брендов. Украинки отреагировали на это флешмобом — стали публиковать в фейсбуке гневные записи с хештегом #я_не_бренд.
Вчера высказывание президента прокомментировала Татьяна Печончик. Она процитировала слова Зеленского, а также прошлогоднее фамильярное обращение предшественника Зеленского Петр Порошенко к журналистке издания «Детектор медиа» и вульгарную шутку предшественника Порошенко Виктора Януковича 2011 года о красоте обнаженных украинок.
«Президенты меняются, сексизм остается. Вот что является нашим настоящим брендом», — написала глава общественной организации.
В фейсбуке другой украинской общественной организации, «Инсайт», Зеленскому также объяснили, что женщина — не бренд, а человек. Организация призвала президента и других политиков не «поднимать хайп» дискриминацией.
«Сексизм уже давно не в тренде», — объяснили там.
Комментарии
В мире , Петр Порошенко
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