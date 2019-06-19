Зеленский рассказал о страхах иностранцев на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями среднего и крупного бизнеса Германии заявил, что знает, чего боятся иностранные бизнесмены на Украине. О прошедшей встрече рассказывается на официальном сайте администрации президента Украины.

По словам главы государства, иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также неспособных защитить бизнес украинских судов. Зеленский пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижении влияния бюрократического аппарата.

В ходе встречи президент Украины также затронул тему сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ). По его словам, новая программа работы с МВФ будет представлена уже в июле. При этом Зеленский пообещал, что дефолт объявлен не будет.

Ранее команда нового президента Украины уже исключала возможность дефолта. Так, секретарь СНБО Александр Данилюк отмечал, что позиция администрации президента не совпадает с позицией отдельных украинских бизнесменов и заключается в том, что интересы украинских граждан необходимо защищать. Лидер поддерживающей президента партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил, что объявление дефолта — маловероятный путь для Украины.