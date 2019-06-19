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Зеленский рассказал о страхах иностранцев на Украине 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: POOL New / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями среднего и крупного бизнеса Германии заявил, что знает, чего боятся иностранные бизнесмены на Украине. О прошедшей встрече рассказывается на официальном сайте администрации президента Украины.
По словам главы государства, иностранный бизнес опасается украинских правоохранительных органов, «которые давят на предпринимателей», а также неспособных защитить бизнес украинских судов. Зеленский пообещал устранить проблему силового давления, подчеркнув, что инвестиционный климат страны является для него приоритетом. По его словам, инвестиционной привлекательности Украины также будут способствовать и отдельные проекты его администрации, направленные на снижении влияния бюрократического аппарата.
В ходе встречи президент Украины также затронул тему сотрудничества Киева с Международным валютным фондом (МВФ). По его словам, новая программа работы с МВФ будет представлена уже в июле. При этом Зеленский пообещал, что дефолт объявлен не будет.
Ранее команда нового президента Украины уже исключала возможность дефолта. Так, секретарь СНБО Александр Данилюк отмечал, что позиция администрации президента не совпадает с позицией отдельных украинских бизнесменов и заключается в том, что интересы украинских граждан необходимо защищать. Лидер поддерживающей президента партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков также говорил, что объявление дефолта — маловероятный путь для Украины.
Активное обсуждение возможности дефолта началось после того, как украинский олигарх Игорь Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, в конце мая призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина. Олигарх заявил, что Украина не должна бояться невыполнения внешних обязательств, поскольку и Афины, и Буэнос-Айрес реструктурировали долги, и у них «все в порядке».
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Комментарии1
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Александр Данилюк , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Международный валютный фонд , Германия
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