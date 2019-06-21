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«Историческая миссия»: подробности встречи Путина и Зеленского 

Рамблер + ещё 25 24 минуты назад
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала «112» заявил Народный артист и народный депутат Украины Михаил Поплавский.
«По моей информации, команда (Зеленского. — Прим. ред.) готовится», — заявил певец и парламентарий.
По его словам, главное, что президент Украины хочет обсудить с президентом России — это прекращение войны в Донбассе. Поплавский уверен, что Зеленский считает этот вопрос своей «исторической миссией» и понимает, что договариваться об этом нужно именно с Путиным.
По мнению Поплавского, военными методами Украине не удастся прекратить конфликт. По этой причине в рамках подготовки встречи с Путиным команда Зеленского готовит предложения и «согласовывает дипломатические каналы».
«Необходимо решать этот вопрос на политико-правовых и дипломатических основаниях», — подчеркнул депутат.
В мире , Украина , Михаил Поплавский , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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