Президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в эфире канала «112» заявил Народный артист и народный депутат Украины Михаил Поплавский.
«По моей информации, команда (Зеленского. — Прим. ред.) готовится», — заявил певец и парламентарий.
По его словам, главное, что президент Украины хочет обсудить с президентом России — это прекращение войны в Донбассе. Поплавский уверен, что Зеленский считает этот вопрос своей «исторической миссией» и понимает, что договариваться об этом нужно именно с Путиным.
По мнению Поплавского, военными методами Украине не удастся прекратить конфликт. По этой причине в рамках подготовки встречи с Путиным команда Зеленского готовит предложения и «согласовывает дипломатические каналы».
«Необходимо решать этот вопрос на политико-правовых и дипломатических основаниях», — подчеркнул депутат.