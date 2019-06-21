«Историческая миссия»: подробности встречи Путина и Зеленского

«По моей информации, команда (Зеленского. — Прим. ред.) готовится», — заявил певец и парламентарий.

По его словам, главное, что президент Украины хочет обсудить с президентом России — это прекращение войны в Донбассе. Поплавский уверен, что Зеленский считает этот вопрос своей «исторической миссией» и понимает, что договариваться об этом нужно именно с Путиным.

По мнению Поплавского, военными методами Украине не удастся прекратить конфликт. По этой причине в рамках подготовки встречи с Путиным команда Зеленского готовит предложения и «согласовывает дипломатические каналы».