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ВСУ нанесли массированный удар по Донецку 

Рамблер + ещё 5 49 минут назад
Украинские войска нанесли массированный удар по Донецку, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрелы произошли утром с украинских позиций в районе Марьинки. Оттуда были выпущены 110 122-миллиметровых снарядов и 52 120-миллиметровых мины.
Удары пришлись по западу города — территории Петровского района. В результате попадания взрывоопасных предметов были повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна линия электропередачи, одна хозяйственная постройка, один автомобиль.
Кроме того, был поврежден вентилятор главного проветривания скипового ствола на шахте имени Челюскинцев, в которой в тот момент находились 50 человек. Шахтеры не пострадали, им удалось самостоятельно покинуть шахту.
Всего, согласно данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сегодня украинские войска выпустили 196 боеприпасов по территории ДНР, 13 раз нарушив режим прекращения огня.
Комментарии363
В мире , Видео , Другое , Донецк
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