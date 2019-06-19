ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

Украинские войска нанесли массированный удар по Донецку , сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы произошли утром с украинских позиций в районе Марьинки. Оттуда были выпущены 110 122-миллиметровых снарядов и 52 120-миллиметровых мины.

Удары пришлись по западу города — территории Петровского района. В результате попадания взрывоопасных предметов были повреждены 10 домов по улицам Козлова и Петровского, три газопровода, одна линия электропередачи, одна хозяйственная постройка, один автомобиль.

Кроме того, был поврежден вентилятор главного проветривания скипового ствола на шахте имени Челюскинцев, в которой в тот момент находились 50 человек. Шахтеры не пострадали, им удалось самостоятельно покинуть шахту.