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Уклонист Зеленский: Минобороны Украины «запуталось» в повестках 

Рамблер 5 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский не призывался на военную службу по мобилизации, сообщило Министерство обороны Украины, хотя ранее сообщало, что Зеленский проигнорировал четыре повестки. Об этом пишут «Украинские новости».
В апреле 2019 года четверо депутатов Верховной рады направили в Минобороны запросы относительно прохождения Зеленским, тогда кандидатом в президенты, военной службы.
Тогда ведомство ответило, что в 2014-2015 годах Зеленскому четырежды присылались повестки о призыве на службу по мобилизации, а тот четырежды их проигнорировал.
«Украинские новости» обратились в министерство с запросом относительно того, объявлялся ли Зеленский в розыск в связи с уклонением от службы в армии.
В ответе ведомства за подписью начальника управления персонала Геннадия Долгашова сказано, что в 2014-2015 годах Зеленский не призывался на военную службу по мобилизации.
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Министерство обороны , Верховная Рада
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