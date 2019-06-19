Уклонист Зеленский: Минобороны Украины «запуталось» в повестках

Президент Украины Владимир Зеленский не призывался на военную службу по мобилизации, сообщило Министерство обороны Украины, хотя ранее сообщало, что Зеленский проигнорировал четыре повестки. Об этом пишут «Украинские новости».

В апреле 2019 года четверо депутатов Верховной рады направили в Минобороны запросы относительно прохождения Зеленским, тогда кандидатом в президенты, военной службы.

Тогда ведомство ответило, что в 2014-2015 годах Зеленскому четырежды присылались повестки о призыве на службу по мобилизации, а тот четырежды их проигнорировал.

«Украинские новости» обратились в министерство с запросом относительно того, объявлялся ли Зеленский в розыск в связи с уклонением от службы в армии.

В ответе ведомства за подписью начальника управления персонала Геннадия Долгашова сказано, что в 2014-2015 годах Зеленский не призывался на военную службу по мобилизации.