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Зеленского позвали на гей-парад в Киеве 

РИА Новости Крым + ещё 3 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Представители украинского ЛГБТ-сообщества публично пригласили президента Украины Владимира Зеленского на Марш равенства KyivPride, которые планирует провести в украинской столице 23 июня. Свое приглашение украинскому лидеру они озвучили в видеообращении, опубликованном на странице мероприятия в Facebook.
"Уважаемый господин президент, мы поддерживаем вашу позицию, что человек является самой большой ценностью для государства. 23 июня тысячи украинцев и украинок выйдут на Марш равенства, с верой в европейское будущее нашей страны. А вы, господин Владимир, будете первым украинским президентом, который вышел на Марш Равенства и поддержал права человека?" — задают они вопрос своему президенту.
Авторы видеообращения также отмечают, что почти 10 лет KyivPride является символом борьбы украинских геев, лесбиянок, трансгендерных и бисексуальных людей за равные возможности на Украине.
Ранее народный депутат Украины Игорь Мосийчук обратился в суд с требованием запретить проведение маршей в поддержку ЛГБТ-сообществ в Киеве.
На прошедшем в прошлом году в Киеве марше равенства приняли участие около полутора тысяч человек. Тогда представители ЛГБТ-сообщества были окружены плотным кольцом полиции. Шествие охраняли 5500 полицейских и 1200 нацгвардейцев.
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Комментарии1
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Киев
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