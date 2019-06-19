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Саакашвили: Одессу захватили «средневековые бандерлоги» 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Maciej Luczniewski/Zuma/ТАСС
Бывший губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили посетил Одессу. Он рекламировал свою партию на встрече с 200 сторонниками у памятника Дюку Ришелье. При этом он пригрозил нынешнему мэру города Геннадию Труханову антикоррупционным спецназом.
Одессу захватили "средневековые бандерлоги", считает Саакашвили. Эти слова вызвали недоумение у тех, кто присутствовал на встрече, передает РИА Новости. Саакашвили объяснил, что имеет в виду Труханова и его окружение, погрязшее в коррупции. Он рассказал, что намерен добиться досрочного роспуска горсовета Одессы и проведения осенью внеочередных выборов. По окончании выступления Саакашвили совершил символический жест: обтянул здание мэрии красно-белой лентой, служащей для ограждения мест преступления.
Сбежавший из Грузии из-за уголовного преследования Саакашвили занял пост губернатора Одесской области в 2015 году. В 2016 Порошенко уволил его, заявив, что тот не только не выполнил обещаний, но еще более ухудшил экономику области. В 2017 году Саакашвили лишили украинского гражданства и выслали в Польшу. 28 мая 2019 года новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство, и политик на следующий же день вернулся на Украину.
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Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Геннадий Труханов , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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