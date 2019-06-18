«Тремор или Паркинсон»: что случилось с Меркель на встрече с Зеленским

Ярошенко рассказал, что данная реакция организма была вызвана перегревом из-за долгого нахождения под палящим солнцем. Он также добавил, что у Меркель случился "генерализованный тремор", который имеет схожие симптомы с лихорадкой и сильнейшим ознобом.

"Это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии", — пояснил Ярошенко.

Врач отметил, что по лицу 64-летнего канцлера видно, как ей стало плохо. Он исключил возможность проявления болезни Паркинсона.

Ранее Владимир Зеленский объяснил, почему не помог Ангеле Меркель, когда ее затрясло.