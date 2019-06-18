В борьбе за Донбасс применят «информационное оружие»

По его мнению, еще не поздно по всей территории государства разместить флаг Украины. Он добавил, что информационное оружие действеннее, чем ракеты или танки.

«Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и что они такие же, как и мы, граждане этой страны»,

— утверждает политик.

Ранее 18 июня президент Украины Владимир Зеленский предложил начать обмен удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или «10 на 10», чтобы приблизить окончание войны в Донбассе.