Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке

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Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке 

РИА Новости + ещё 3 52 минуты назад
Пьяный житель Польши прокатился на советском танке Т-55 по центру города Паенчно (Лодзинское воеводство), сообщил РИА Новости представитель местной полиции.
"Полицейские получили сообщение о том, что по городу ездит танк. Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", — рассказал собеседник агентства.
"Вскоре полицейские нашли 49-летнего владельца танка, который был пьян, что подтвердила последующая экспертиза", — добавил он.
Оказалось, что танк перевозили на специальном прицепе, но прицеп сломался.
"Боевую машину сняли с прицепа. Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира", — рассказал представитель полиции.
Он пояснил, что танк не имел страховки, а его водитель — права управлять транспортными средствами этого типа.
Убрать танк с улицы на штрафную стоянку помог бывший солдат, который имеет право управлять такими машинами.
За создание опасности ДТП водителю танка может грозить до восьми лет лишения свободы, а за управление транспортным средством в нетрезвом виде — еще до двух лет тюрьмы.
Советский танк Т-55 производился с 1956 по 1979 год. Он весит более 36 тонн. Танки этого типа широко использовались в странах Варшавского договора. Польская армия перестала использовать эти машины в 2002 году.
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В мире , Видео , РИА Новости , Паенчно , Польша
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