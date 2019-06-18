Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке

Пьяный поляк проехался по городу на советском Т-55

В польском Паенчно арестовали мужчину за езду по городу на советском танке Т-55, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Newsweek.

Инцидент произошел 12 июня. Танк перевозили из одного места в другое, когда транспортер неожиданно сломался. На время ремонта танк нужно было снять с перевозчика.

49-летний водитель, которому доверили снять танк, решил воспользоваться моментом и покататься на Т-55. К приезду полиции он проехался по городу и припарковался на центральной улице. Сообщается, что мужчина был пьян.

Танк оставался на центральной улице Паенчно до 5 утра, пока его не перегнал к транспортеру другой водитель.

Угонщику Т-55 грозит до 8 лет тюрьмы, если ему предъявят обвинение в создании опасной транспортной ситуации, или два года заключения за вождение в нетрезвом виде.