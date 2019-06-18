Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона

«Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пата за его выдающуюся службу и называю министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что знает Эспера, и не сомневается, что тот проделает «фантастическую работу».

…I thank Pat for his outstanding service and will be naming Secretary of the Army, Mark Esper, to be the new Acting Secretary of Defense. I know Mark, and have no doubt he will do a fantastic job!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Эспер с ноября 2017 года занимает гражданскую должность министра армии при министерстве обороны США. Окончил Военную академию США, служил офицером 101-ой воздушно-десантной дивизии, участник войны в Персидском заливе.

В конце 90-х возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation. В 2002 году стал заместителем помощника министра обороны, отвечал за нераспространение ядерного оружия, контроль за вооружениями и вопросы международной безопасности.

В июле 2010 года стал вице-президентом в военно-промышленной компании Raytheon — производителе американских ЗРК.

На прошлой неделе сообщалось, что Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.