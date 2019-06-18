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Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан решил не продолжать борьбу за этот пост, на его место назначен министр армии США Марк Эспер, сообщил американский президент Дональд Трамп.
«Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения, чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пата за его выдающуюся службу и называю министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны», — написал Трамп в Twitter.
Он добавил, что знает Эспера, и не сомневается, что тот проделает «фантастическую работу».
Эспер с ноября 2017 года занимает гражданскую должность министра армии при министерстве обороны США. Окончил Военную академию США, служил офицером 101-ой воздушно-десантной дивизии, участник войны в Персидском заливе.
В конце 90-х возглавлял аппарат консервативного аналитического центра Heritage Foundation. В 2002 году стал заместителем помощника министра обороны, отвечал за нераспространение ядерного оружия, контроль за вооружениями и вопросы международной безопасности.
В июле 2010 года стал вице-президентом в военно-промышленной компании Raytheon — производителе американских ЗРК.
На прошлой неделе сообщалось, что Трамп сомневается в целесообразности выдвижения Патрика Шанахана на должность главы Пентагона.
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Комментарии
В мире , США , Марк Эспер , Патрик Шанахан , Дональд Трамп , Пентагон
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