Борис Джонсон стал абсолютным лидером в борьбе за пост премьер‐министра

Великобритании Бывший глава МИД Борис Джонсон лидирует с большим отрывом в борьбе за кресло лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Во втором туре голосования среди депутатов-консерваторов он получил 126 голосов (в первом туре его поддержали 114 однопартийцев), сообщила BBC.

Всего в голосовании принимают участие 313 депутатов Палаты общин . Для выхода в третий тур кандидату необходимо было заручиться поддержкой минимум 33 из них (10% от членов фракции).

По итогам подсчета голосов в третий тур не вышел бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. За него проголосовали 30 депутатов.

Третий раунд пройдет 19 июня. Конкуренцию Джонсону составят министр иностранных дел Джереми Хант (46 голосов во втором туре), министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув (41 голос), министр, отвечающий за международное развитие, Рори Стюарт (37), министр внутренних дел Саджид Джавид (33).

24 мая премьер-министр Тереза Мэй объявила о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной партии. А после избрания нового главы тори — также и с должности главы правительства.