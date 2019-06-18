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Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время приступа тремора 

ТК «Звезда» + ещё 8 45 минут назад
Фото: Wolfgang Kumm, globallookpress
Свое поведение Зеленский аргументировал тем, что канцлер «была в безопасности».
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, с которой случился приступ сильного тремора во время их встречи.
«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — цитирует его Bild.
Как сообщалось ранее, Меркель пережила приступ тремора во время звучания государственных гимнов, когда оба политика стояли на ковровой дорожке, под прицелом десятков телекамер. Тогда ее внезапно начала бить сильнейшая дрожь. Зеленский же никак не отреагировал на происходящее.
Канцлер Германии объяснила обезвоживанием свое состояние на встрече с Зеленским. Сейчас Ангела Меркель чувствует себя лучше.
Президент Украины провел в Германии один день. На переговорах с канцлером он затронул тему газопровода «Северный поток — 2» и указал, что позиции Киева и Берлина касаемо этой темы являются диаметрально противоположными. Также он поблагодарил Меркель за готовность вести предметный диалог.
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В мире , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Bild , Германия
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