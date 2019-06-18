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Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель: у канцлера начался тремор во время переговоров 

360tv.ru 32 минуты назад
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского многим запомнится не итогами их переговоров, а странным поведением немецкого политика. Стоя рядом с украинским лидером Меркель начала трястись.
Она пыталась обхватить себя руками, но дрожь всего тела унять не смогла. ТАСС сообщил, что после того, как канцлер снова вышла к прессе журналисты поинтересовались, что с ней было. Ангела Меркель ответила, что это, возможно, реакция организма на обезвоживание.
«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — сказала она.
Особо отмечается, что сегодня в Берлине очень жаркая погода. Столбики термометров поднялись до +30 градусов.
«360» обратился к врачу-терапевту Татьяне Уклеиной, чтобы та пояснила, что произошло с немецким канцлером. Медик считает, что такое состояние могло быть вызвано обезвоживанием при сахарном диабете. А к этому может привести отравление, при котором теряются микроэлементы.
«Но это может быть и при сахарном диабете. Там тоже когда сахар повышается резко, отмечается повышенная сухость, сразу вся жидкость пропотевает с почками и там сразу же наступает такая сухость», — сказала врач.
Медика поразило, что Меркель в таком состоянии продолжала стоять и просто соображать. Ведь обычно люди даже не могут ходить, когда с ними такое происходит. Все это очень опасно и может нести серьезные последствия для жизненно важных органов.
«Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас то тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания», — сказала Уклеина.
По итогам встречи с президентом Украины Ангела Меркель заявила, что санкции с России не снимут до окончательной передачи Крыма Украине. Также она подчеркнула, что поддерживает возобновление переговоров в нормандском формате по минским договоренностям.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , ИТАР-ТАСС , Германия
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