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Новый курс? Почему Трамп меняет советника по России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, а на ее место придет член Совета национальной безопасности, советник по оружию массового уничтожения и биологической защите Тимоти Моррисон. Об этом написал журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.
«Хилл пережила бурный период в отношениях США и России и завершит свою деятельность после планируемой на следующей неделе встречи Трампа и [президента России Владимира] Путина в Осаке, Япония, в кулуарах саммита G20», — добавил сотрудник NYT.
По его словам, на место Хилл придет Тимоти Моррисон, который вошел в Совет национальной безопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового уничтожения и биологической защите.
«Трамп надеется изменить отношения с Россией, чтобы вести диалог на тему контроля над вооружениями, в том числе: о возможном договоре США-Россия-Китай, который бы заменил уже недействующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — пояснил Бейкер.
Фиона Хилл — англо-американский политолог — была назначена специальным помощником президента США по европейским и российским делам в апреле 2017 года. Получила степень доктора философии, является экспертом Брукингского института.
Французская газета Le Figaro в 2014 году называла ее «признанным американским экспертом по России».
Интересно, что перед получением степени магистра по России и современной истории в Сент-Эндрюсском университете девушка в 1988 году проходила стажировку в Московском государственном лингвистическом университете.
Кроме того, в настоящее время Хилл является членом Совета по международным отношениям, попечительского совета Фонда Евразии, а также Международного дискуссионного клуба «Валдай», говорится на сайте aif.ru.
В апреле нынешнего года Хилл посещала Москву. Причем американской стороной этот визит не афишировался: о ее присутствии в России не сообщалось официально именно по настоянию Вашингтона. Хилл в ходе визита провела ряд встреч с представителями Совета безопасности и Министерства иностранных дел России.
Что касается Моррисона, то в прошлом месяце он рассказывал о судьбе еще одного двустороннего военного договора — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в прессе чаще называют СНВ-III. Его срок действия истекает в 2021 году.
«Вопрос о продлении действия Договора СНВ обсуждается в администрации, и решение президент примет в следующем году», — заявлял Тим Моррисон на форуме по контролю над вооружениями, организованном Институтом Хадсона.
Моррисон вошел в состав Совета национальной безопасности в июле 2018 года и является специальным помощником президента и старшим директором по оружию массового уничтожения и биологической защите.
В этой роли он контролирует и координирует национальную политику и разработку программ по снижению глобальных угроз от ядерного, биологического и химического оружия, включая биологические угрозы от естественных, преднамеренных или случайных источников. Кроме того, в его задачи входит контроль над обнаружением, идентификацией, защитой и уничтожением ядерных материалов, а также предотвращение использования новейших технологий для развития оружия массового уничтожения.
Ранее Моррисон работал директором отдела в Комитете палаты представителей по вооруженным силам.
Имеет степень доктора юридических наук юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона и степень бакалавра политических наук Университета Миннесоты. Является офицером резерва военно-морских сил США.
Примечательно, что также во вторник, 18 июня, Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. Данный законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным. Согласно закону, главе государства предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора, передает НСН.
2 февраля Дональд Трамп объявил о приостановке Вашингтоном своего участия в ДРСМД. Глава государства предупредил о начале разработки Соединенными Штатами «военного ответа» на якобы «нарушения» Москвой своих обязательств по соглашению.
Если стороны все же не придут к соглашению о сохранении Договора, а шансов на такие перемены в ситуации остается все меньше, 2 августа ДРСМД будет разорван окончательно.
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В мире , Статьи , США , Джордж Вашингтон , Фиона Хилл , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Госдума , Институт Брукингса , Валдайский клуб , Le Figaro , Владимир , Осака , Япония
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