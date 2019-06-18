Новый курс? Почему Трамп меняет советника по России

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, а на ее место придет член Совета национальной безопасности, советник по оружию массового уничтожения и биологической защите Тимоти Моррисон. Об этом написал журналист издания The New York Times Питер Бейкер.

Советник президента США Дональда Трампа по России и Европе Фиона Хилл покинет свой пост в конце августа, написал в твиттере журналист издания The New York Times Питер Бейкер.

«Хилл пережила бурный период в отношениях США и России и завершит свою деятельность после планируемой на следующей неделе встречи Трампа и [президента России Владимира] Путина в Осаке, Япония, в кулуарах саммита G20», — добавил сотрудник NYT.

По его словам, на место Хилл придет Тимоти Моррисон, который вошел в Совет национальной безопасности в прошлом году в качестве советника по оружию массового уничтожения и биологической защите.

«Трамп надеется изменить отношения с Россией, чтобы вести диалог на тему контроля над вооружениями, в том числе: о возможном договоре США-Россия-Китай, который бы заменил уже недействующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — пояснил Бейкер.

Фиона Хилл — англо-американский политолог — была назначена специальным помощником президента США по европейским и российским делам в апреле 2017 года. Получила степень доктора философии, является экспертом Брукингского института

Французская газета Le Figaro в 2014 году называла ее «признанным американским экспертом по России».

Интересно, что перед получением степени магистра по России и современной истории в Сент-Эндрюсском университете девушка в 1988 году проходила стажировку в Московском государственном лингвистическом университете.

Кроме того, в настоящее время Хилл является членом Совета по международным отношениям, попечительского совета Фонда Евразии, а также Международного дискуссионного клуба «Валдай» , говорится на сайте aif.ru.

В апреле нынешнего года Хилл посещала Москву. Причем американской стороной этот визит не афишировался: о ее присутствии в России не сообщалось официально именно по настоянию Вашингтона. Хилл в ходе визита провела ряд встреч с представителями Совета безопасности и Министерства иностранных дел России

Что касается Моррисона, то в прошлом месяце он рассказывал о судьбе еще одного двустороннего военного договора — Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, который в прессе чаще называют СНВ-III. Его срок действия истекает в 2021 году.

«Вопрос о продлении действия Договора СНВ обсуждается в администрации, и решение президент примет в следующем году», — заявлял Тим Моррисон на форуме по контролю над вооружениями, организованном Институтом Хадсона.

Моррисон вошел в состав Совета национальной безопасности в июле 2018 года и является специальным помощником президента и старшим директором по оружию массового уничтожения и биологической защите.

В этой роли он контролирует и координирует национальную политику и разработку программ по снижению глобальных угроз от ядерного, биологического и химического оружия, включая биологические угрозы от естественных, преднамеренных или случайных источников. Кроме того, в его задачи входит контроль над обнаружением, идентификацией, защитой и уничтожением ядерных материалов, а также предотвращение использования новейших технологий для развития оружия массового уничтожения.

Ранее Моррисон работал директором отдела в Комитете палаты представителей по вооруженным силам.

Имеет степень доктора юридических наук юридического факультета Университета Джорджа Вашингтона и степень бакалавра политических наук Университета Миннесоты. Является офицером резерва военно-морских сил США.

Примечательно, что также во вторник, 18 июня, Государственная Дума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. Данный законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным . Согласно закону, главе государства предоставляется право принимать решение о возобновлении действия договора, передает НСН.

2 февраля Дональд Трамп объявил о приостановке Вашингтоном своего участия в ДРСМД. Глава государства предупредил о начале разработки Соединенными Штатами «военного ответа» на якобы «нарушения» Москвой своих обязательств по соглашению.

Если стороны все же не придут к соглашению о сохранении Договора, а шансов на такие перемены в ситуации остается все меньше, 2 августа ДРСМД будет разорван окончательно.