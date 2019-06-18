Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старейшая жительница Европы умерла в Италии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самая пожилая жительница Италии и всей Европы Джузеппина Робуччи скончалась утром во вторник на 117-м году жизни. Как сообщило агентство АНСА, долгожительница умерла в доме своих родителей в городке Поджо-Империале (южная область Апулия).
Робуччи являлась второй самой пожилой женщиной на планете — после жительницы Японии Канэ Танаки.
"Нам очень жаль. Мы гордимся тем, что она проживала в нашем городе", — приводит агентство слова мэра Альфонсо Д'Алоизио.
Как отмечает АНСА, в 2012 году Робуччи была удостоена звания почетного мэра Поджо-Империале.
Джузеппина Робуччи родилась 20 марта 1903 года. Она стала свидетельницей серии важных исторических событий, в том числе Первой и Второй мировых войн. По информации агентства, в течение многих лет она работала со своим мужем в траттории. У них было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков.
ТАСС: последние новости
Меркель назвала условие снятия санкций с России Додон поблагодарил руководство России за помощь в преодолении кризиса в стране Иран объявил о новых сокращениях своих обязательств по ядерной сделке
В мире , Европа , Италия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским176
Меркель назвала условие снятия санкций с России379
В Кремле ответили Зеленскому242
Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе203
Скабеева оценила идею кормить россиян просрочкой62
Видео
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
01:35
Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками
В мире Украина
00:38
Петросяна возмутил «фан-клуб Степаненко»
Шоу-бизнес
00:53
Пассажиры рейса в Паттайю устроили бунт на борту
Происшествия
04:59
Госдума поддержала закон Путина о ДРСМД
Политика
00:49
Чичерина пожаловалась на травлю
Шоу-бизнес
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение