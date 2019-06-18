Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции»,

— цитирует RT Меркель, выступавшую на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским

В свою очередь Зеленский выступил за расширение санкций против России, уточняет Life. По словам украинского президента, эта мера будет необходима до тех пор, пока «не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», а на Донбассе не наступит перемирие.