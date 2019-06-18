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Меркель назвала условия снятия санкций с России 

Ura.Ru + ещё 7 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции. По ее словам, это произойдет только в случае прогресса в реализации Минских соглашений.
«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции»,
— цитирует RT Меркель, выступавшую на совместной пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.
В свою очередь Зеленский выступил за расширение санкций против России, уточняет Life. По словам украинского президента, эта мера будет необходима до тех пор, пока «не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», а на Донбассе не наступит перемирие.
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В мире , Европа , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Германия
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