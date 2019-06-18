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Зеленский встретился с Меркель 

Газета.Ru 43 минуты назад
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на первую официальную встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, главы государств поздоровались с обеими делегациями, а также прослушали гимны двух стран. После этого Зеленский и Меркель проведут переговоры.
Уточняется, что президент Украины прибыл в ФРГ с однодневным визитом.
В понедельник, 17 июня, украинский лидер прибыл с однодневным визитом во Францию, где он встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.
Ранее сообщалось, что Зеленский надеется на поддержку Меркель.
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В мире , Видео , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , Германия
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