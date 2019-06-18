Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле , передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, обмен людьми мог бы состояться в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Таким образом было бы продемонстрировано стремление участников конфликта к деэскалации, уточнил глава государства, обсуждая вопрос прекращения войны в Донбассе и возвращения заложников.

Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. «И здесь Европа может помочь», — отметил он, добавив, что планирует работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.