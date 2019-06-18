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Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 2 32 минуты назад
Обмен удерживаемыми лицами мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 июня, на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, обмен людьми мог бы состояться в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10». Таким образом было бы продемонстрировано стремление участников конфликта к деэскалации, уточнил глава государства, обсуждая вопрос прекращения войны в Донбассе и возвращения заложников.
Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. «И здесь Европа может помочь», — отметил он, добавив, что планирует работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года формат операции был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил, пришедшей на смену антитеррористической операции под контролем Службы безопасности Украины.
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В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Вольфганг Шойбле , СБУ , Интерфакс
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