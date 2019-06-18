Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками

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Вклад боевиков в свободу Украины: Депутат Рады сделал скандальное заявление 

Рамблер + ещё 3 43 минуты назад
Защищавшие Мариуполь от ополченцев украинские военные — боевики, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута. Видеозапись его выступления опубликовал YouTube-канал «ИнфоРезист».
Вчера в Мариуполе состоялись мероприятия, посвященные событиям июня 2014 года. Тогда ополченцы были вытеснены из города бойцами батальона «Азов» и добровольцами.
«До конца еще не оценен тот вклад, который сделали боевики в свободу Украины и разрушение проекта Новороссия», — заявил народный депутат Тарута в ходе выступления перед множеством местных жителей.
Несколько секунд спустя парламентарий вновь упомянул боевиков, назвав так служащих Национальной гвардии Украины и других военных. Тарута поблагодарил их за то, что они отдали свои жизни за свободу Мариуполя и всей Украины.
«Мариуполь показал, что нас не победить!» — произнес он, в то время как толпа недовольно гудела.
В мире , Видео , Украина , Сергей Тарута , Верховная Рада , Мариуполь
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