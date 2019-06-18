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Депутат Рады публично назвал украинских военных боевиками 

Lenta.ru + ещё 2 46 минут назад
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе дважды назвал украинских военных боевиками. Видеозапись выступления политика опубликована на YouTube.
Во время своей речи Тарута вспомнил события июня 2014 года, когда власти Украины направили в Мариуполь батальон «Азов» и вытеснили из города ополченцев. «Ребята наши отдавали жизнь за свободу нашего Мариуполя, за свободу нашей Украины. До конца еще не оценен тот факт, который сделали боевики, сделали жители Мариуполя — свободу Украины и разрушение порядка Новороссии», — сказал Тарута.
Спустя минуту депутат снова назвал военных боевиками и поблагодарил их за победу в боях за Мариуполь. «Я хотел бы сегодня поблагодарить всех боевиков, всех батальонов, Национальную гвардию, военных, которые ковали эту победу», — добавил он.
Некоторые зрители начали шуметь и выражать недовольство после этих слов.
Ранее в июне украинское агентство УНИАН привело хронологию освобождения Мариуполя силами Антитеррористической операции (АТО, с 2018 года — Операция объединенных сил) в Донбассе 13 июня 2014 года. Из материала следует, что изначально силовики планировали пойти на штурм города 23 мая, чтобы местные жители смогли проголосовать на выборах президента Украины. Однако дату зачистки перенесли из-за нехватки сил и средств.
Мариуполь был взят под контроль силами самопровозглашенной Донецкой народной республики в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими военными и ополченцами.
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Комментарии
В мире , Видео , Украина , Сергей Тарута , Верховная Рада , УНИАН , Мариуполь
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