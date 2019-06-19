Елена Зеленская сопровождает мужа Владимира в его первой поездке в Европу в качестве президента Украины. Первая леди с удовольствием рассказывает о встречах и событиях на своей странице в соцсети Instagram. В середине июня пара отправилась во Францию и Германию.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что на встрече с первой леди Франции в Париже Зеленская была одета в костюм небесно-голубого цвета. Свой образ жена украинского лидера дополнила бежевыми лодочками Jimmy Choo.
Для прогулки по Берлину первая леди Украины выбрала более повседневный наряд: она надела светлый брючный костюм свободного кроя и белые кроссовки. Свой образ Елена завершила квадратной коричневой сумкой Staud.
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Офіційний візит Володимира триває, і сьогодні ми в Берліні. Місто з вражаючою архітектурою та історією. Перед початком офіційних заходів мала можливість ближче познайомитися з столицею Німеччини. Екскурсія в будівлі німецького парламенту — Бундестагу. У супроводі дружини посла Світлани Мельник піша прогулянка Потсдамською площею, оглядова поїздка на екскурсійному автобусі. А ви знали, що в берлінських екскурсійних автобусах діє україномовний аудіогід?
Однако для официальной части визита — встречи с президентом Германии и его супругой — Зеленская оделась уже более строго. Она выбрала вечную классику: белую блузку и черные брюки с завышенной талией. На ногах у супруги президента Украины вновь можно было видеть лодочки Jimmy Choo.
Большинство подписчиков оценили образ первой леди Украины и не оставили ее без комплиментов.
«Выглядит шикарно! Максимализм и лаконичность сейчас актуальны»,
«Красавица, очень стильно и модно!»,
«Такая красотка! Стильная, элегантная»,
— отметили поклонники в комментариях.