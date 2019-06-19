В тренде: Зеленская носит брючный костюм с кроссовками

Германию. Елена Зеленская сопровождает мужа Владимира в его первой поездке в Европу в качестве президента Украины . Первая леди с удовольствием рассказывает о встречах и событиях на своей странице в соцсети Instagram. В середине июня пара отправилась во Францию

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что на встрече с первой леди Франции в Париже Зеленская была одета в костюм небесно-голубого цвета. Свой образ жена украинского лидера дополнила бежевыми лодочками Jimmy Choo.

Для прогулки по Берлину первая леди Украины выбрала более повседневный наряд: она надела светлый брючный костюм свободного кроя и белые кроссовки. Свой образ Елена завершила квадратной коричневой сумкой Staud.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Зустріч з Федеральним Президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмайєром та пані Ельке Бюденбендер в офіційній резиденції, палаці «Bellevue». Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official) 18 Июн 2019 в 8:50 PDT Однако для официальной части визита — встречи с президентом Германии и его супругой — Зеленская оделась уже более строго. Она выбрала вечную классику: белую блузку и черные брюки с завышенной талией. На ногах у супруги президента Украины вновь можно было видеть лодочки Jimmy Choo.

Большинство подписчиков оценили образ первой леди Украины и не оставили ее без комплиментов.

«Выглядит шикарно! Максимализм и лаконичность сейчас актуальны»,

«Красавица, очень стильно и модно!»,

«Такая красотка! Стильная, элегантная»,

— отметили поклонники в комментариях.