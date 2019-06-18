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На границе Израиля и Ливана раздалась тревога 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: Nir Alon, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
а границе Израиля с Ливаном раздалась сирена тревоги.
Сигнал прозвучал в поселке Дишон. Таким образом местных жителей оповестили об угрозе возможного обстрела.
Однако прозвучавший тревожный сигнал на границе с Ливаном впоследствии был признан израильскими военнослужащими ложным.
«Представляется, что это была ложная тревога», — говорится в текстовом сообщении армейской пресс-службы.
Напомним, израильские войска неоднократно на протяжении нескольких месяцев уничтожали в данном районе туннели, проложенные под границей ливанскими диверсантами, и опасались ответных действий с их стороны.
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