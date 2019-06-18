На границе Израиля и Ливана раздалась тревога

Сигнал прозвучал в поселке Дишон. Таким образом местных жителей оповестили об угрозе возможного обстрела.

Однако прозвучавший тревожный сигнал на границе с Ливаном впоследствии был признан израильскими военнослужащими ложным.

«Представляется, что это была ложная тревога», — говорится в текстовом сообщении армейской пресс-службы.

Напомним, израильские войска неоднократно на протяжении нескольких месяцев уничтожали в данном районе туннели, проложенные под границей ливанскими диверсантами, и опасались ответных действий с их стороны.