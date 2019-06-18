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Глава Гонконга извинилась перед народом 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Tyrone Siu / Reuters
Глава Гонконга Кэрри Лэм лично принесла извинения народу. Об этом сообщает South China Morning Post.
«На улицы вышло множество людей, включая детей, родителей, молодежь, и тех, кто раньше не выходил на митинги. Понимаю их чувства. Понимаю, что мне нужно работать лучше», — сказала Лэм. Она добавила, что надеется о разрешении конфликта в обществе.
На акции протеста в Гонконге вышли миллион человек. Митинги стали крупнейшими с 1997 года. Некоторые представители властей получили угрозы.
15 июня власти Гонконга приостановили рассмотрение законопроекта об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера могла затронуть только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям.
Сторонники законопроекта уверяли, что экстрадиция не коснется обвиняемых в политических преступлениях. Однако критики документа утверждали обратное, а также говорили о пытках и произволе судебной системы КНР.
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