МИД Германии заявил о поддержке Зеленского

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о желании поддержать Зеленского в антикоррупционной борьбе и в разрешении конфликта на востоке Украины

Накануне приезда в Берлин с первым официальным визитом нового президента Украины Хайко Маас отметил, что Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, чтобы «исполнились надежды украинцев»: «Это, с одной стороны, касается процесса реформ, в особенности антикоррупционной борьбы. Но прежде всего это касается надежды на мир», передает Deutsche Welle.

Глава МИД добавил, что Германия и Франция по-прежнему будут прилагать усилия к выполнению минских соглашений, которые являются «планом по направлению к разрешению конфликта на востоке Украины». «Мы также будем требовать конструктивного вклада от России, например, освобождения захваченных украинских солдат», — уточнил он.