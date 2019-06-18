Зеленский увидел угрозы в «Северном потоке-2»

Украинский лидер Владимир Зеленский увидел угрозы в энергетическом секторе в связи со строительством "Северного потока — 2". Об этом сообщает Bild.

Как отмечается, такое заявление глава государства сделал в ходе своего визита в Германию , где он с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил данную тему.

Зеленский подчеркнул, что Меркель является "сильной личностью" и выразил надежду, что Германия поможет Украине "противостоять вызовам", с которыми ей приходится сталкиваться.

"Мы видим угрозы в энергетическом секторе из-за "Северного потока-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы", — отметил Зеленский.

Он также заявил о необходимости продолжения санкционной политики до восстановления целостности украинского государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский собрался противодействовать "Северному потоку-2".