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Зеленский увидел угрозы в «Северном потоке-2» 

Газета.Ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский лидер Владимир Зеленский увидел угрозы в энергетическом секторе в связи со строительством "Северного потока — 2". Об этом сообщает Bild.
Как отмечается, такое заявление глава государства сделал в ходе своего визита в Германию, где он с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудил данную тему.
Зеленский подчеркнул, что Меркель является "сильной личностью" и выразил надежду, что Германия поможет Украине "противостоять вызовам", с которыми ей приходится сталкиваться.
"Мы видим угрозы в энергетическом секторе из-за "Северного потока-2", который нанесет ущерб энергетической безопасности Украины и Европы", — отметил Зеленский.
Он также заявил о необходимости продолжения санкционной политики до восстановления целостности украинского государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский собрался противодействовать "Северному потоку-2".
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В мире , Украина , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Германия
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