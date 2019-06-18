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Зеленский рассказал о связях с олигархами 

News.ru + ещё 3 5 часов назад
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии влияния олигархов на членов его команды. Нынешняя администрация президента также не связана со старыми политическими элитами страны.
Команду составляют профессионалов без коррупционного прошлого. Об этом Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild.
Если кто-то из моей команды будет заподозрен в вовлечении в сомнительные сделки или скомпрометирует меня, то наши пути немедленно разойдутся, — сказал президент Украины.
Ранее News.ru сообщал, что Зеленский может вскоре инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Такой шаг не исключил замглавы администрации президента Украины Руслан Рябошапка. По его словам, данная мера будет принята через три месяца в том случае, если представители упомянутых ведомств не продвинутся в расследовании резонансных дел.
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Комментарии1
В мире , Украина , Руслан Рябошапка , Владимир Зеленский , Bild
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