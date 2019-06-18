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Зеленский захотел ужесточить антироссийские санкции 

Lenta.ru + ещё 3 28 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить антрироссийские санкции. Об этом он рассказал в интервью Bild.
По его словам, международные принудительные меры — единственный дипломатический способ воздействия на Москву. Глава государства также выразил уверенность в том, что он сможет «принести мир на Украину дипломатическим путем».
Зеленский отметил, что санкции необходимо расширить и ужесточить, если они не оказывают желаемого влияния на политику России. «Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», — подчеркнул украинский лидер.
Глава государства заявил о желании сказать российскому коллеге Владимиру Путину, что Крым принадлежит Украине. «Мы надеемся, что он скоро будет возвращен», — резюмировал он.
17 июня Зеленский назвал условия, при которых возможно продолжение переговоров в «нормандском формате». Он указал, что Киев пока не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском. «Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — пояснил он.
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В мире , Конфликты , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Bild , Москва
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