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Снятое из иллюминатора самолета извержение вулкана поразило пользователей сети 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Пассажир самолета снял из иллюминатора извержение вулкана в Мексике. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте издания ABC News.
На видео действующий вулкан Попокатепетль выбрасывает столб вулканического пепла в воздух. Дым окрашен в ярко-розовые тона из-за заката.
Явление одновременно восхитило и ужаснуло пользователей сети. «Это очень пугающе», — написал один комментатор. «Потрясающая сила природы», — удивилась другая пользовательница. «Какая разрушительная красота», — заметил третий читатель.
Как отмечает издание, местных жителей предупредили об извержении и опасности нахождения вблизи вулкана.
В марте итальянец заметил в небе аномальное свечение в виде Иисуса Христа. Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто увидел необычное свечение в небе над морем, когда находился у себя дома. На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на Христа.
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Комментарии
В мире , Иисус Христос , Мексика
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