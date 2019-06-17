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Умерла любовница Марлона Брандо и Фрэнка Синатры 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Time Magazine
Ушла из жизни икона стиля, американская актриса, художница, писательница Глория Вандербилт.
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In my studio with @andersoncooper

Публикация от  Gloria Vanderbilt (@gloriavanderbilt)

Об этом сообщил ее сын — ведущий CNN Андерсон Купер в эфире ТВ-шоу. Глория умерла у себя дома в понедельник, 17 июня, в возрасте 95 лет.
«Она была готова. Она была готова к уходу. Она умерла так, как хотела»,
— рассказал сын звезды. В свое время она была «окружена красотой и друзьями», добавил он.
«Невероятная жизнь, невероятная мама и невероятная женщина», — отметил он. В течение нескольких недель перед смертью сын навещал ее и говорил, что любит.
«Она сказала, что тоже меня любит и я знаю это. И она была права. Я знал это с того момента, как появился на свет, и я буду знать это все оставшуюся жизнь», — поделился Андерсон.
Глория Вандербилт родилась в семье миллионеров. В свое время у нее были романы с такими знаменитостями, как Марлон Брандо, Фрэнк Синтра.
Покойной принадлежит одна из фраз, ставшей крылатой:
«Мы всегда должны быть влюблены. Влюблены в мужчин, в друзей, детей и искусство. Мы живем на всю катушку только тогда, когда наше сердце любит».
Глория оставила после себя четверых детей, пишет Mirror.
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В мире , Андерсон Купер , CNN
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