Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным

"Донбасс и Крым — это Украина", — заявил Зеленский.

По его словам, он намерен начать первую встречу с Путиным именно с этого.

Он также добавил, что любит Крым и много раз там бывал.

Ранее Путин заявил, что Москва восстановит отношения с Киевом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.