Названы хобби маленького Ким Чен Ына

Глава КНДР Ким Чен Ын в детстве имел множество хобби, не связанных с политикой. Об этом говорится в его биографии авторства журналистки Анны Файфилд, опубликованной Daily Mail.

Так, будущий лидер обожал видеоигры, особенно серию Super Mario, пересмотрел все фильмы о Джеймсе Бонде, увлекался оружием.

В биографии говорится, что Ким Чен Ын был любимым ребенком, которого часто баловали.

Однако он не любил алкоголь, и избегал общения с девочками.

Также он с удовольствием путешествовал, а во время визита в Диснейленд носил уши Микки-Мауса.