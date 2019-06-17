Названы хобби маленького Ким Чен Ына 

Глава КНДР Ким Чен Ын в детстве имел множество хобби, не связанных с политикой. Об этом говорится в его биографии авторства журналистки Анны Файфилд, опубликованной Daily Mail.
Так, будущий лидер обожал видеоигры, особенно серию Super Mario, пересмотрел все фильмы о Джеймсе Бонде, увлекался оружием.
В биографии говорится, что Ким Чен Ын был любимым ребенком, которого часто баловали.
Однако он не любил алкоголь, и избегал общения с девочками.
Также он с удовольствием путешествовал, а во время визита в Диснейленд носил уши Микки-Мауса.