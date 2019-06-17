Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы хобби маленького Ким Чен Ына 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава КНДР Ким Чен Ын в детстве имел множество хобби, не связанных с политикой. Об этом говорится в его биографии авторства журналистки Анны Файфилд, опубликованной Daily Mail.
Так, будущий лидер обожал видеоигры, особенно серию Super Mario, пересмотрел все фильмы о Джеймсе Бонде, увлекался оружием.
В биографии говорится, что Ким Чен Ын был любимым ребенком, которого часто баловали.
Однако он не любил алкоголь, и избегал общения с девочками.
Также он с удовольствием путешествовал, а во время визита в Диснейленд носил уши Микки-Мауса.
Газета.Ru: последние новости
Зеленский и Макрон договорились о новой встрече "нормандской четверки" Жена Зеленского пригласила в гости жену Макрона Когда численность населения России упадет ниже 100 млн
В мире , Чен Ким , КНДР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США приготовились к массированному удару по Ирану68
Россияне и грузины устроили перестрелку в Турции19
Россия назвала новую цель США после разрушения ДРСМД1
ООН назвала численность россиян через 60 лет178
Перешел границы. Шрёдер навлек гнев немцев из-за Крыма54
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение