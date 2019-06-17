Министра утвердили в соцсетях. Молдавские власти хотят объявить олигарха Владимира Плахотнюка в международный розыск

Молдавии приступило к работе новое правительство. О назначениях в нем объявила новый премьер Майя Санду. Андрей Нэстасе , адвокат и политик, лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" стал вице-премьером по европейской интеграции и министром внутренних дел. Выступая перед сотрудниками МВД Молдавии, с первых же слов он обещал прекратить "политизацию МВД" и реформировать ведомство, "уделив внимание прозрачности, меритократии, честности и профессионализму". В частности, проскользнуло упоминание, что МВД Молдавии ждет реформа "по грузинскому образцу". А премьер Санду заявила, что намерена "финансово мотивировать молдавских полицейских честно нести службы".

Разумеется, это был не первый случай, когда полиции в республике обещают повысить зарплату, но в отличие от многих других у Санду есть реальные возможности это сделать благодаря тесным связям с Евросоюзом , считают местные политологи. Кстати, Совет по иностранным делам ЕС провел 17 июня заседание в Люксембурге , на котором обсудил в том числе ситуацию в Молдавии. В Кишинев собирается еврокомиссар Йоханнес Хан , который намерен тут встретиться с премьером и обсудить возможную помощь республике.

"Для меня Плахотнюк — это кошмар Молдавии в последние 10 лет, это финансовая преступность, и не только это. Он превратил Молдавию в собственную вотчину, он виноват в депопуляции страны",

— заявил несколько дней назад Нэстасе в интервью немецкой Deutsche Welle.

Другое обсуждаемое назначение — новый министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску. Выпускник МГИМО , он уже более пятнадцати лет живет в столице Франции. Отсюда и его прозвище "министр из Парижа". Даже детали его утверждения на должность главы МИД обсуждались с ним не вживую, а через мессенджер WhatsApp, говорят в Кишиневе. Сразу после назначения новый министр улетел в Вашингтон, где на сегодня у него назначены встречи в профильных ведомствах и общение с молдавской диаспорой, живущей в США.

Чего ожидать от нового министра экономики, а это ключевое направление, учитывая непростое положение республики, пока не ясно. Вновь назначенный Вадим Брынзан заявил, что "не похож на предшественников" и что у него "нулевая терпимость к коррупции".

Хотя от состава кабинета во многом зависит будущее Молдавии, главное внимание населения сейчас приковано к другим событиям. Во-первых, в воскресенье вечером поступило сообщение о минировании международного аэропорта Кишинева, пришлось эвакуировать людей и откладывать рейсы. В итоге ничего не обнаружили, но зато появилась пища для различных версий. Возобладала теория о контрабандистах, которые складировали сигареты, анаболики и янтарь в аэропорту и раз в неделю вывозили их из страны. Но в связи с политическими событиями в Молдавии сейчас это стало невозможным, поэтому пришлось устраивать переполох с минированием, чтобы под видом эвакуации вывезти товар обратно в город. Такие предположения озвучил молдавский телеканал TV8 со ссылкой на источники в полиции.