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Франция против выхода России из Совета Европы, заявил Макрон 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Франция хочет избежать выхода России из Совета Европы, так как это негативно скажется в том числе и на гражданах России, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
"То, за что выступает Франция, которая президентствует в Совете министров, — это желание не снять санкции…, а избежать выхода России из Совета Европы, поскольку это будет плохо для той цели, которую мы преследуем, а также для граждан России и для тех, кто видит в Совете Европы способ защиты своих прав",
— сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года. -
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Комментарии2
В мире , Европа , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , Совет Европы , Франция
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