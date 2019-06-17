Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману 

В России взлетели цены на бензин
В регионах России резко выросли цены на бензин. Существенный рост стоимости топлива отмечается в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском и Красноярском краях, пишет издание «Тайга. Инфо».
Москва ударит Минск по карману
Уволенного с должности посла России в Белоруссии Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития РФ. Он будет курировать страны СНГ и Белоруссию. Тем самым Москва дает понять, что не ослабит курс на тесную интеграцию с соседом, но будет делать более постепенно, отмечают эксперты. При этом у Москвы и Минска накопилось достаточно взаимных претензий.
США заговорили о новой войне
Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Ирана, в том числе военный, заявил 16 июня в интервью в программе «Face the Nation» госсекретарь США Майк Помпео.
ВСУ накрыли Донецк по-черному
В воскресенье, 16 июня, Донецк подвергся жесткому обстрелу со стороны ВСУ. Жители сообщили в соцсетях, что бой был слышен со стороны аэропорта, на северо-западе города, в районе Текстильщика и Октябрьского района. «Явно КК и пулеметы», «Лупят. У меня окна на севере и западе. Слышно очень», — пишут дончане в фейсбуке.
"Так это не русские?": Раскрыта правда об атаке на «Донбасс»
News.ru
Бывший начальник Генштаба Вооружённых сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко в эфире телеканала UATV признался, что в 2014 году украинские военные атаковали добровольческий батальон «Донбасс», который двигался на штурм города Попасная под Луганском. По его словам, это было сделано по ошибке.
«Отключить Россию одним кликом»
Каждый раз, когда российский колумнист или аналитик пишет об агрессивных действиях США в адрес России, он неизбежно сталкивается с реакцией в стиле "российская пропаганда придумывает врагов, а на самом деле американцы хотят нам только добра".
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Telegram-канал Baza опубликовал ранее неизвестные подробности катастрофы Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая после экстренной посадки в столичном Шереметьево. Так, на распространение огня по салону повлияла задняя дверь, открытая бортпроводником.
«Ленивых» россиян позвали на огороды
Чиновники обозвали «ленивыми» тех россиян, которые имеют недвижимость или дачу, но не могут на этом зарабатывать, а предпочитают сидеть на пособии у государства. Таких граждан нужно лишать госпособий. Эксперты назвали эти предложения циничными: овощами с грядки платежку за ЖКХ не оплатишь.
Названо число работающих пенсионеров в России
Каждый пятый пенсионер в России продолжает работать, такие данные приводятся в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2018 год.