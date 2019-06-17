ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран

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ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран 

RT на русском 1 час назад
Комиссар Евросоюза по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос заявил, что в связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с ЕС, Еврокомиссия может приостановить безвизовый режим для отдельных стран.
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«Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию — ваша ответственность», — приводит Deutsche Welle слова Еврокомиссара.
По его словам, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.
В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что более 2,5 млн украинцев воспользовались безвизовым режимом с ЕС.
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Европа , Димитрис Аврамопулос , Петр Порошенко , ЕС , Еврокомиссия , Deutsche Welle
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