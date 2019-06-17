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Литовские консерваторы требуют от Adidas убрать одежду с символикой СССР 

Говорит Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Public domain
Обращение составили лидер партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Габриэлюс Ландсбергис и зампред партии Радвилла Моркунайте-Микуленене.
Они обратили внимание на информацию в соцсетях, где говорилось, что в витрине лондонского магазина Adidas представлена красная спортивная форма с советской символикой и надписью «СССР».
Политики заявили, что многие европейские страны запрещают использование советских и нацистских символов. Они попросили одного из крупнейших производителей спортивной одежды Европы гарантировать, что вся эта продукция будет удалена из фирменных магазинов.
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В мире , Европа , Габриэлюс Ландсбергис
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