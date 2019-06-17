Редчайшего голубого лобстера спасли от съедения

Владелец ресторана, расположенного в американском штате Массачусетс, решил отдать редчайшего голубого лобстера в океанариум. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Нейтан Никерсон (Nathan Nickerson) заметил необычного омара среди других в сетях рыбаков, поставляющих для его ресторана морепродукты. Американец велел поместить особь в отдельный аквариум, а не отправлять на кухню. Мужчина планирует неделю демонстрировать его посетителям, а затем подарить океанариуму.

«Я хочу, чтобы дети посмотрели на него и заинтересовались жизнью морских обитателей. Может быть, кто-то из них станет морским биологом», — объяснил Никерсон.

Владельца ресторана просили отпустить омара в океан, однако он счел это опасным для морского существа — возле полуострова Кейп-Код, на котором расположен ресторан, песчаное дно, а лобстеры предпочитают каменистое.

«Ему будет негде спрятаться. Они любят каменистое дно, к тому же, здесь уставлены тысячи ловушек. Я уверен, его опять поймают», — заявил американец.

Согласно данным исследователей из Университета Мэна, примерно один из двух миллионов омаров имеет голубую окраску. Это связано с генетическим дефектом — у таких особей в чрезмерных количествах вырабатывается ответственный за синюю окраску протеин.