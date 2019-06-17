СМИ: над зданием администрации муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР

Флаг Советского Союза был поднят в понедельник утром над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю ( Швеция ). Об этом сообщает газета Expressen.

Смотритель обнаружил флаг и немедленно снял его. Кто поднял флаг, до сих пор неясно, поскольку допуск в здание имеют лишь служащие коммуны.

"Для этого нужен ключ, поэтому мы должны выяснить, как это могло произойти, — пояснил представитель муниципалитета Густав Сандман. — Должно быть, это случилось ночью, но мы пока не знаем".

Сейчас над зданием вновь поднят флаг коммуны. Об инциденте сообщено в полицию.