Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".

Он пояснил, что в представлении большинства стран Украина — это шахты и сельское хозяйство, что несправедливо.

Зеленский отметил, что туристы, приезжая в страну, восхищаются пейзажами, кухней, и украинскими женщинами.

"Да, это все есть, и остается наши брендом", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию, где у него запланированы встречи с руководством Франции, руководителями парламента, а также с представителями французского бизнеса.