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Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины 

Газета.Ru + ещё 7 58 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Он пояснил, что в представлении большинства стран Украина — это шахты и сельское хозяйство, что несправедливо.
Зеленский отметил, что туристы, приезжая в страну, восхищаются пейзажами, кухней, и украинскими женщинами.
"Да, это все есть, и остается наши брендом", — заявил Зеленский.
Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой прибыл во Францию, где у него запланированы встречи с руководством Франции, руководителями парламента, а также с представителями французского бизнеса.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , РИА Новости
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