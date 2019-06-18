#я_не_бренд: Зеленский взбесил украинок

Вчера в ходе официального визита во Францию Зеленский упомянул красивых женщин в списке украинских брендов.

В тот же день украинки стали публиковать в фейсбуке гневные записи с хештегом #я_не_бренд. В них женщины объясняли президенту, почему он неправ и кто они на самом деле.

Одни называли слова Зеленского наивно-чистосердечным вздором, другие — постсоветским клише.

Авторы всех постов призывали главу государства не считать женщин товаром, а межфракционное депутатское объединение содействия гендерному равенству «Равные возможности» призвало Зеленского извиниться за свои слова.