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#я_не_бренд: Зеленский взбесил украинок 

Рамблер + ещё 15 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назвал украинок брендом и спровоцировал флешмоб.
Вчера в ходе официального визита во Францию Зеленский упомянул красивых женщин в списке украинских брендов.
В тот же день украинки стали публиковать в фейсбуке гневные записи с хештегом #я_не_бренд. В них женщины объясняли президенту, почему он неправ и кто они на самом деле.
Одни называли слова Зеленского наивно-чистосердечным вздором, другие — постсоветским клише.
Авторы всех постов призывали главу государства не считать женщин товаром, а межфракционное депутатское объединение содействия гендерному равенству «Равные возможности» призвало Зеленского извиниться за свои слова.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Франция
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