В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина , передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.

Открыл памятник глава Луганской народной республики Леонид Пасечник , генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев и вдова погибшего видеоинженера ВГТРК Ирина Волошина . Памятный знак представлен в виде двух, взлетающих в небо птиц. У основания памятного знака расположены микрофон "Россия", каска, видеокамера и цветы.

"Роль журналистов в этой войне переоценить невозможно. Со всей самоотверженностью, вместе с бойцами на передовой, под снарядами и пулями врага они делали репортажи и несли правду о Донбассе всему миру. Мы никогда не забудем подвига журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Их статьи, фотографии, видеоролики и сюжеты заставили весь мир узнать об украинском терроре. Донбасс будет вечно хранить память об этих героях",

— сказал Пасечник во время церемонии открытия памятника.

Инициаторами открытия памятного знака выступила ВГТРК при поддержке главы ЛНР, чтобы увековечить память журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей в Донбассе, в том числе и съемочной группы ВГТРК. Знак символизирует "вечную память о жертвах украинской агрессии и борьбу за правду и справедливость".

"Это памятник не только погибшим нашим журналистам (журналистам ВГТРК — ред.) Антону Волошину и Игорю Корнелюку. Это памятник всем журналистам, которые погибли на этой войне. Это памятник и Анатолию Кляну — старейшему самому оператору "Первого канала", который погиб на Донбассе, это памятник всем без исключения",

— сказал Добродеев.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

"Светлая память всем героям, бессмертным героям: ополченцам, журналистам",

— сказал на открытии памятника единственный выживший во время обстрела под Металлистом 17 июня 2014 года член съемочной группы ВГТРК оператор Виктор Денисов.