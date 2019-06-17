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Трамп навлек проблемы, рассмешив Елизавету II 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: POOL New/Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с королевой Великобритании Елизаветой II в начале этого месяца была "самой веселой за ее последние 25 лет", сообщает Express.
Он рассказал, что рассмешил Елизавету II настолько, что у него возникли проблемы с королевскими чиновниками.
"Я чувствую, что понимаю ее очень хорошо, и она, конечно, понимает меня очень хорошо сейчас, у нас очень хорошие отношения и с Великобританией", — рассказал лидер США в интервью телеканалу Fox News.
Однако представитель Букингемского дворца сообщил, что последние заявления Трампа были не тем, что хотелось бы прокомментировать.
Президент США во время визита в Великобританию также поделился своим восторгом в твиттере: "королева и вся королевская семья были фантастическими".
Ранее Трамп выгнал помощника из кабинета из-за кашля во время его интервью.
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В мире , США , Елизавета II , Дональд Трамп , Fox News , Великобритания
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