Трамп навлек проблемы, рассмешив Елизавету II

Он рассказал, что рассмешил Елизавету II настолько, что у него возникли проблемы с королевскими чиновниками.

"Я чувствую, что понимаю ее очень хорошо, и она, конечно, понимает меня очень хорошо сейчас, у нас очень хорошие отношения и с Великобританией", — рассказал лидер США в интервью телеканалу Fox News.

Однако представитель Букингемского дворца сообщил, что последние заявления Трампа были не тем, что хотелось бы прокомментировать.

Президент США во время визита в Великобританию также поделился своим восторгом в твиттере: "королева и вся королевская семья были фантастическими".

Ранее Трамп выгнал помощника из кабинета из-за кашля во время его интервью.